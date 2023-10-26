Кремль ждёт от армянских друзей объяснений из-за слов Пашиняна о диверсификации отношений
Песков: РФ ждёт, что Армения прояснит слова Пашиняна о диверсификации отношений
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает получить у Еревана разъяснения по поводу слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна о необходимости "диверсифицировать отношения в сфере безопасности" после событий в Нагорном Карабахе. Высказывание армянского лидера прозвучало в интервью американской газете Wall Street Journal.
"В данном случае мы не склонны воспринимать Wall Street Journal как первоисточник, поэтому нужно точно ещё понять, о чём именно говорил господин Пашинян. И конечно же, мы в разговоре с нашими армянскими друзьями рассчитываем получить всю информацию на этот счёт", — заметил представитель Кремля.
По мнению Пескова, России и Армении "негоже общаться через газеты", тем более WSJ. Он подчеркнул намерение Кремля продолжить диалог с армянскими друзьями и добавил, что у Москвы и Еревана "очень обширная повестка дня".
Напомним, в интервью американским журналистам Пашинян отметил, что недавние события в Нагорном Карабахе привели Армению к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности. По его признанию, Ереван ищет новых партнёров, поскольку Россия "не смогла выполнить свои союзнические обязательства". Также он заявил, что не видит преимуществ для страны от размещения на её территории российской военной базы, но добавил, что её вывод сейчас сторонами не обсуждается.