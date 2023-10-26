Кремль ждёт от армянских друзей объяснений из-за слов Пашиняна о диверсификации отношений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает получить у Еревана разъяснения по поводу слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна о необходимости "диверсифицировать отношения в сфере безопасности" после событий в Нагорном Карабахе. Высказывание армянского лидера прозвучало в интервью американской газете Wall Street Journal.

"В данном случае мы не склонны воспринимать Wall Street Journal как первоисточник, поэтому нужно точно ещё понять, о чём именно говорил господин Пашинян. И конечно же, мы в разговоре с нашими армянскими друзьями рассчитываем получить всю информацию на этот счёт", — заметил представитель Кремля.

По мнению Пескова, России и Армении "негоже общаться через газеты", тем более WSJ. Он подчеркнул намерение Кремля продолжить диалог с армянскими друзьями и добавил, что у Москвы и Еревана "очень обширная повестка дня".