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2 ноября, 18:41

"Три шикарных детёныша": Эвакуированные из Мариуполя львы дали потомство в Крыму

В Крыму у эвакуированной из Мариуполя пары львов родились три детёныша

В крымском зоопарке "Тайган" у эвакуированной из Мариуполя пары львов родились три малыша. Об этом рассказал директор учреждения Олег Зубков.

У эвакуированной из Мариуполя в Крым пары львов родилась тройня. Видео © YouTube / Парк "Тайган". Татьяна Алексагина

"Львица родила трёх шикарных детёнышей", — приводит РИА "Новости" его слова.

Как отметил Зубков, новоиспечённая мама растит малышей самостоятельно.

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А ранее Лайф сообщал, что детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка начал видеть окружающие предметы. Подросшая малышка настолько удивилась встрече с миром, что даже облаяла сотрудников зоосада, которые за ней ухаживают.

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Кадр из видео YouTube / Парк "Тайган". Татьяна Алексагина

Наталья Исакова
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