"Три шикарных детёныша": Эвакуированные из Мариуполя львы дали потомство в Крыму

В крымском зоопарке "Тайган" у эвакуированной из Мариуполя пары львов родились три малыша. Об этом рассказал директор учреждения Олег Зубков.

А ранее Лайф сообщал, что детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка начал видеть окружающие предметы. Подросшая малышка настолько удивилась встрече с миром, что даже облаяла сотрудников зоосада, которые за ней ухаживают.