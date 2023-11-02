"Три шикарных детёныша": Эвакуированные из Мариуполя львы дали потомство в Крыму
В Крыму у эвакуированной из Мариуполя пары львов родились три детёныша
В крымском зоопарке "Тайган" у эвакуированной из Мариуполя пары львов родились три малыша. Об этом рассказал директор учреждения Олег Зубков.
У эвакуированной из Мариуполя в Крым пары львов родилась тройня. Видео © YouTube / Парк "Тайган". Татьяна Алексагина
"Львица родила трёх шикарных детёнышей", — приводит РИА "Новости" его слова.
Как отметил Зубков, новоиспечённая мама растит малышей самостоятельно.
А ранее Лайф сообщал, что детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка начал видеть окружающие предметы. Подросшая малышка настолько удивилась встрече с миром, что даже облаяла сотрудников зоосада, которые за ней ухаживают.
Кадр из видео YouTube / Парк "Тайган". Татьяна Алексагина