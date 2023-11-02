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2 ноября, 20:34

Авиация ВКС России нанесла удар по боевикам в сирийском Идлибе

Минобороны: ВКС России нанесли авиаудары по подземным укрытиям боевиков в Идлибе

В районах Сфухон и Халуба, расположенных в сирийской мухафазе Идлиб, Воздушно-космическими силами России был нанесён авиационный удар по позициям незаконных вооружённых формирований. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"ВКС России нанесли авиационные удары в районах Сфухон и Халуба провинции Идлиб по подземным укрытиям боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", — подчеркнул военный.

Авиация ВКС России разгромила укрытия и пункты управления боевиков в Сирии

Авиация ВКС России разгромила укрытия и пункты управления боевиков в Сирии

Ранее в ЦПВС сообщили, что на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии силами ВКС РФ 21 октября было нанесено три авиационных удара по объектам боевиков. По данным Минобороны РФ, это было сделано с целью предотвращения провокации со стороны террористов.

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Vk / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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