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2 ноября, 21:21

Разведка США считает, что Иран пытается избежать войны на Ближнем Востоке

CNN: Американская разведка считает, что Иран хочет избежать войны с Израилем

Американские разведывательные сообщества считают, что Иран готовится ответить на палестино-израильский конфликт, но при этом избежать прямой конфронтации с Соединёнными Штатами и Израилем. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

В статье указано, что американцы сосредоточили значительные военные силы в регионе из-за потенциального обострения ситуации на Ближнем Востоке, а ЦАХАЛ расположилась на всех направлениях удара. Подобный расклад сил, по словам собеседника телеканала, позволил Ирану заявить, что он предпринимает действия в защиту палестинцев, однако избегая при этом прямого военного столкновения.

"Иран продумывает свой ответ на военные действия Израиля в секторе Газа, чтобы избежать прямого конфликта с Израилем или США", — сказано в материале.

Президент Ирана заявил об отказе выполнять требования США по конфликту в Газе

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Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль перешёл красные линии. Политик сообщил, что такое поведение властей еврейского государства может заставить каждого принять ответные меры, однако что конкретно он имел в виду — не уточнялось.

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Pixabay

Алексей Соловьёв
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