Разведка США считает, что Иран пытается избежать войны на Ближнем Востоке

Американские разведывательные сообщества считают, что Иран готовится ответить на палестино-израильский конфликт, но при этом избежать прямой конфронтации с Соединёнными Штатами и Израилем. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

В статье указано, что американцы сосредоточили значительные военные силы в регионе из-за потенциального обострения ситуации на Ближнем Востоке, а ЦАХАЛ расположилась на всех направлениях удара. Подобный расклад сил, по словам собеседника телеканала, позволил Ирану заявить, что он предпринимает действия в защиту палестинцев, однако избегая при этом прямого военного столкновения.

"Иран продумывает свой ответ на военные действия Израиля в секторе Газа, чтобы избежать прямого конфликта с Израилем или США", — сказано в материале.