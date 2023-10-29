Президент Ирана: Израиль перешёл красные линии
Президент Ирана Раиси заявил, что Израиль перешёл красные линии
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль перешёл красные линии. Слова лидера республики в соцсетях приводит его пресс-служба.
По мнению политика, такое поведение властей Израиля может заставить каждого принять ответные меры. Что конкретно имеется в виду, не уточняется. Также Раиси указал, что США просят Иран не вмешиваться в конфликт, но при этом сами активно поддерживают Израиль.
А чуть ранее Раиси заявил, что Иран не причастен к нападению радикального движения ХАМАС на Израиль. Он также подчёркивал, что Тегеран не станет следовать предостережениям Вашингтона о невмешательстве в конфликт на Ближнем Востоке.
Как сообщал Лайф, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день члены ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по Израилю. Затем группировка объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертвам с обеих сторон идёт на тысячи. 28 октября МИД России заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа. Глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант в этот же день указал, что армия страны перешла к новому этапу операции в секторе Газа, он продолжится до следующего приказа.
ТАСС / Zuma