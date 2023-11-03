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2 ноября, 23:13

На пост главы ВМС США впервые в истории назначили женщину

Адмирал Лиза Франчетти стала первой женщиной на посту главы ВМС США

<p>Адмирал Лиза Франчетти. Обложка © <a href="https://www.navy.mil/Leadership/Flag-Officer-Biographies/BioDisplay/Article/3148210/admiral-lisa-franchetti/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Navy</a></p>

Адмирал Лиза Франчетти. Обложка © U.S. Navy

Американский сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти на должность главы Военно-морских сил США. Таким образом, она стала первой женщиной на этом посту и в комитете начальников штабов. Об этом говорится в распространённом заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина.

"Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой операций ВМС", — сказано в заявлении.

Прежде Франчетти занимала пост заместитель начальника военно-морских операций. С 2020 по 2022 год работала на должности директора по стратегии, планам и политике Объединенного штаба начальников штабов США. Также за карьеру она командовала авианосными ударными группами и военно-морскими силами США в Корее.

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Оксана Попова
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