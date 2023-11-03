На пост главы ВМС США впервые в истории назначили женщину

Американский сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти на должность главы Военно-морских сил США. Таким образом, она стала первой женщиной на этом посту и в комитете начальников штабов. Об этом говорится в распространённом заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина.

"Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой операций ВМС", — сказано в заявлении.

Прежде Франчетти занимала пост заместитель начальника военно-морских операций. С 2020 по 2022 год работала на должности директора по стратегии, планам и политике Объединенного штаба начальников штабов США. Также за карьеру она командовала авианосными ударными группами и военно-морскими силами США в Корее.