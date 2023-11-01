Байден нашёл кандидата на пост замгоссекретаря США вместо Нуланд
Байден предложил назначить Кэмпбелла заместителем госсекретаря США вместо Нуланд
Президент США Джо Байден предложил замену Виктории Нуланд на посту замгоссекретаря. Он предлагает назначить на эту должность заместителя своего помощника и координатора по Индо-Тихоокеанскому региону в совете по национальной безопасности Курта Кэмпбелла.
"Байден объявил о своём намерении номинировать Курта Кэмпбелла на пост заместителя государственного секретаря", — сказано в сообщении на сайте Белого дома.
А ранее перестановки произошли в Конгрессе США. Пост спикера Палаты представителей пустовал целых три недели, после того как 4 октября законодатели проголосовали за досрочную отставку республиканца Кевина Маккарти. Один из кандидатов на эту должность — глава юридического комитета Нижней палаты Парламента Джим Джордан — не смог набрать необходимые 217 голосов. Другой кандидат — конгрессмен Том Эммер — сам решил выйти из гонки. 25 октября американский законодатель и член Республиканской партии от штата Луизиана Майк Джонсон был назначен на пустующую должность.
ТАСС / AP / Susan Walsh