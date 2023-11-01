Байден нашёл кандидата на пост замгоссекретаря США вместо Нуланд

Президент США Джо Байден предложил замену Виктории Нуланд на посту замгоссекретаря. Он предлагает назначить на эту должность заместителя своего помощника и координатора по Индо-Тихоокеанскому региону в совете по национальной безопасности Курта Кэмпбелла.