Эксперт рассказал, стоит ли ждать возвращения Adidas в Россию

Крупнейший в Европе производитель спортивной одежды Adidas может так и не открыть свои магазины в России весной 2024 года. Об этом рассказал в интервью радио "Комсомольская правда" генеральный директор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров.

Ожидается, что эти магазины возобновят работу в России весной следующего года, однако эксперт в этом не уверен. Дело в том, что продукция Adidas представлена по параллельному импорту и у бренда нет необходимости самостоятельно возвращаться на российский рынок.

"Я не исключаю, что компанию это вполне устраивает. Продукция направляется в Казахстан, а затем в Россию. Таким образом, и товары представлены на российском рынке, и при этом компания не несёт никаких репутационных рисков", — пояснил Бурмистров.

Эксперт сообщил, что из-за параллельного импорта россияне не испытывают дефицита в товарах Adidas. Более того, в Россию завезли даже больше продукции, чем нужно, что привело к выгодным скидкам на маркетплейсах. Из-за этого в России выгоднее покупать товары этой марки, чем за рубежом.