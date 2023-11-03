Антонов заявил о "фронтальном наступлении" на Россию со стороны США
Антонов: США ведут фронтальное наступление на РФ с целью помешать её развитию
Вашингтон ведёт фронтальное наступление на Россию с целью всячески помешать ее развитию. Такое заявление в эфире Первого канала заявил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
"Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду — попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей", — подчеркнул дипломат.
Также, по его словам, санкции против России не несут за собой никакого здравого смысла. Хаотичные шаги США в данном направлении имеют лишь одну цель: зацепить и уколоть РФ, несмотря на то, что больший урон от них несёт Запад, подчеркнул Антонов.
Накануне Министерство финансов Соединённых Штатов опубликовало документы, согласно которым США ввели новые санкции против более чем 30 физических лиц и почти 200 юридических лиц из России, в том числе чиновников, банков, компаний ВПК, проектов в энергосфере.
t.me / Embassy of Russia in the USA