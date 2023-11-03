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3 ноября, 00:09

Антонов заявил о "фронтальном наступлении" на Россию со стороны США

Антонов: США ведут фронтальное наступление на РФ с целью помешать её развитию

Вашингтон ведёт фронтальное наступление на Россию с целью всячески помешать ее развитию. Такое заявление в эфире Первого канала заявил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

"Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду — попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей", — подчеркнул дипломат.

Также, по его словам, санкции против России не несут за собой никакого здравого смысла. Хаотичные шаги США в данном направлении имеют лишь одну цель: зацепить и уколоть РФ, несмотря на то, что больший урон от них несёт Запад, подчеркнул Антонов.

Подпавшая под санкции СПБ биржа планирует возобновить торги 6 ноября

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Накануне Министерство финансов Соединённых Штатов опубликовало документы, согласно которым США ввели новые санкции против более чем 30 физических лиц и почти 200 юридических лиц из России, в том числе чиновников, банков, компаний ВПК, проектов в энергосфере.

Обложка ©

t.me / Embassy of Russia in the USA

Алексей Соловьёв
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