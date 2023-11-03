Антонов заявил о "фронтальном наступлении" на Россию со стороны США

Вашингтон ведёт фронтальное наступление на Россию с целью всячески помешать ее развитию. Такое заявление в эфире Первого канала заявил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

"Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду — попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей", — подчеркнул дипломат.

Также, по его словам, санкции против России не несут за собой никакого здравого смысла. Хаотичные шаги США в данном направлении имеют лишь одну цель: зацепить и уколоть РФ, несмотря на то, что больший урон от них несёт Запад, подчеркнул Антонов.