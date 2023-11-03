Эксперт рассказал, где можно подработать на ноябрьских праздниках

Некоторые россияне (23%) решили взять подработку на ноябрьских праздниках. Как рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров в эфире радио "Комсомольская правда", для этого подойдут далеко не все профессии.

Так, например, не стоит заниматься репетиторством в выходные дни, так как родители будут думать об отдыхе, а не об обучении детей. Таксистом стать тоже не получится: чтобы устроиться на такую подработку, нужно потратить много времени. И это не говоря о высоком уровне конкуренции.

А вот продавцов, комплектовщиков товаров и курьеров возьмут с руками и ногами, продолжил эксперт. По словам специалиста, перед ноябрьскими праздниками выгодно будет взять отпуск за свой счёт на основной работе и подработать доставщиком.

"Если мы говорим про работу курьера, самый сезон — это перед Новым годом и 8 Марта. В это время не хватает курьеров, и можно заработать за один день примерно как за неделю. На Новый год всегда сезон курьеров, их не хватает, и работодатели готовы не просто платить, а переплачивать. Это относится к любым предпраздничным и праздничным дням", — пояснил Валинуров.