"Уже не говорят": Трамп на примере Афганистана оценил положение дел в Киеве
Трамп: По американским СМИ можно понять, что дела на Украине идут плохо
Бывший глава Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что дела у властей США на Украине идут плохо, судя по тому, как эту ситуацию освещают американские средства массовой информации. Такое заявление он сделал во время выступления на митинге сторонников, проходившем в Техасе.
Политический деятель напомнил о том, как действовали распространяющие ложные сведения СМИ во время вывода американского воинского контингента из Афганистана. По его словам, они просто прекращали говорить о подобных событиях.
"Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, про Украину тоже уже не говорят. Потому что дела не идут хорошо, а они не говорят о тех вещах, которые не идут хорошо", — заявил Трамп.
Катастрофическое положение дел в рядах украинской армии признают и в самом Киеве. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью западному журналу Economist заявил, что украинская армия не сможет совершить обещанный прорыв в Крыму в рамках контрнаступления, так как конфликт зашёл в тупик. Текущую ситуацию он сравнил с Первой мировой войной, отметив, что достигнут уровень развития технологий, который ставит стороны в тупиковую ситуацию.
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