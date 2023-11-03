"Уже не говорят": Трамп на примере Афганистана оценил положение дел в Киеве

Бывший глава Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что дела у властей США на Украине идут плохо, судя по тому, как эту ситуацию освещают американские средства массовой информации. Такое заявление он сделал во время выступления на митинге сторонников, проходившем в Техасе.

Политический деятель напомнил о том, как действовали распространяющие ложные сведения СМИ во время вывода американского воинского контингента из Афганистана. По его словам, они просто прекращали говорить о подобных событиях.

"Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, про Украину тоже уже не говорят. Потому что дела не идут хорошо, а они не говорят о тех вещах, которые не идут хорошо", — заявил Трамп.