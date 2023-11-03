Остаться с носом: Хирург объяснила, когда пациенту могут отказать в ринопластике

Многие россиянки хотят иметь идеальный нос и ради мечты готовы лечь под нож пластического хирурга. Некоторых останавливает страх, других — цена вопроса. Как оказалось, далеко не всем можно проводить эту операцию и врач может отказаться от выполнения операции. Кому стоит забыть о ринопластике рассказала Лайфу пластический хирург Иляна Гончарова.

Собеседница Лайфа пояснила, что хоть и косметология не стоит на месте, некоторым пациентам могут отказать в желаемых операциях или процедурах. Например, одной из причин для отказа хирурга от ринопластики являются нереалистичные ожидания клиента.

"Хирург не возьмёт на ринопластику человека, если ожидания от операции завышены или нереалистичны. Невозможно "скопировать и вставить" нос Анджелины Джоли или Шарлиз Терон. Важно понимать, что у вас свои параметры анатомии, свои пропорции и особенности кожи. Хирург может улучшить вашу форму носа, но не сделать его в точности, как у другого человека", — объяснила врач.

Стремление к бесконечному идеалу также попало в число причин отказа от выполнения ринопластики. Доктор пояснила, что "идеала" в пластической хирургии нет, ведь организм человека не выверенная геометрическая система, а форма, которая может быть не совершенной.

По словам хирурга, такое стремление называется "путём в никуда": врач может сделать форму носа лучше, убрать последствия травмы, симметрировать спинку и кончик носа, но не сделать его по идеально выверенным геометрическим размерам.

Последняя причина, по которой пациенту могут отказать в операции — неготовность к реабилитации. Ринопластика сопровождается длительной реабилитацией, а окончательную форму носа необходимо ожидать год. И к этому надо быть психологически готовым.

Более того, на протяжении определённого времени необходимо выполнять рекомендации вашего доктора. Например, месяц спать на спине, не носить очки и так далее. Ведь окончательный результат зависит не только от врача, но и от того, насколько вы выполняете рекомендации после операции, резюмировала Гончарова.