Два борта МЧС России доставят очередной гуманитарный груз в сектор Газа

Два самолёта МЧС России по поручению главы государства Владимира Путина доставят 28 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. Об этом сообщило ведомство в телеграм-канале.

Два борта МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа. Видео © t.me / МЧС России

В гуманитарную помощь входят лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы. Она будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа

"Два борта МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа", — говорится в сообщении.