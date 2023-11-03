Два борта МЧС России доставят очередной гуманитарный груз в сектор Газа
МЧС России: Два самолёта доставят гуманитарный груз для жителей сектора Газы
Два самолёта МЧС России по поручению главы государства Владимира Путина доставят 28 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. Об этом сообщило ведомство в телеграм-канале.
Два борта МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа. Видео © t.me / МЧС России
В гуманитарную помощь входят лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы. Она будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа
"Два борта МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа", — говорится в сообщении.
Это не первый российский борт гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. В прошлом месяце МЧС России доставило в анклав 27 тонн груза с мукой, сахаром, рисом, макаронными изделиями и предметами первой необходимости.
t.me / МЧС России