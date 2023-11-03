Стало известно, сколько россиян считают себя злыми людьми

Каждый пятый россиянин считает себя злым человеком. Об этом свидетельствуют данные опроса сайта kp.ru, в котором приняло участие 8,3 тысячи человек.

Согласно проведённому опросу, к добрякам себя причислили 79% россиян. Злыми же считают себя 21% респондентов.

"Сложно себя оценить, жена говорит, что я добрый", — признался один из участников опроса.

Некоторые россияне объяснили, что быть добрым — лучше с точки зрения здоровья, ведь это может снизить риск инсульта, инфаркта и прочих проблем с сердцем. А вот те, кто маркирует себя как агрессивных и недружелюбных, говорят, что такими их сделала жизнь.

Правда, есть и те, кто не понимает, почему их считают злыми. Некоторые также признались, что ведут себя в соответствии с ситуацией: на добро отвечают добром, а на нехороший поступок ответят так же.

"Я добрая, если ко мне с добром, а если мне сделают что-то плохое, то, не задумываясь, отвечу. И думаю, многие так поступают", — рассказала участница опроса.