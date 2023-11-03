Вылетевший из Якутска в Москву Boeing 737 вернулся в аэропорт из-за неисправности
МЧС: Вылетевший из Якутска в Москву самолёт вернулся из-за неисправности
Воздушное судно Boeing 737 рейсом Якутск — Москва со 128 пассажирами на борту вернулось в аэропорт. Причиной этого стала неисправность техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В ведомстве заявили, что к ним поступила информация об обнаружении неисправности у воздушного судна Boeing 737 авиакомпании "Якутия", вылетевшего по маршруту Якутск – Москва. Диспетчеру было передано о неустойчивой работе автопилота, после чего было решено о возвращении.
"Было принято решение о возврате судна в аэропорт вылета", — сказано в сообщении.
По данным МЧС, самолёт со 128 пассажирами на борту уже благополучно приземлился в аэропорту Якутска. Никто из их не пострадал, воздушное судно повреждений также не получило.
Ранее Лайф писал, что самолёт "Аэрофлота", следовавший по маршруту Иркутск – Москва, вынужденно приземлился в Сыктывкаре из-за драки двух пассажиров. Конфликт случился на борту лайнера рейса AFL1445, который вылетел в столицу 30 октября.
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