Вылетевший из Якутска в Москву Boeing 737 вернулся в аэропорт из-за неисправности

Воздушное судно Boeing 737 рейсом Якутск — Москва со 128 пассажирами на борту вернулось в аэропорт. Причиной этого стала неисправность техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве заявили, что к ним поступила информация об обнаружении неисправности у воздушного судна Boeing 737 авиакомпании "Якутия", вылетевшего по маршруту Якутск – Москва. Диспетчеру было передано о неустойчивой работе автопилота, после чего было решено о возвращении.

"Было принято решение о возврате судна в аэропорт вылета", — сказано в сообщении.

По данным МЧС, самолёт со 128 пассажирами на борту уже благополучно приземлился в аэропорту Якутска. Никто из их не пострадал, воздушное судно повреждений также не получило.