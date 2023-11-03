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3 ноября, 05:53

В Забайкалье осудили 71-летнего мужчину, который насмерть сбил сына, погнавшись за племянником

В Забайкалье суд приговорил к девяти годам тюрьмы мужчину, насмерть сбившего сына

<p>В Забайкальском крае 71-летний Анатолий Дмитриев насмерть сбил сына, погнавшись за племянником. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-217481818_733" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Забайкальский краевой суд</a></p>

В Забайкальском крае 71-летний Анатолий Дмитриев насмерть сбил сына, погнавшись за племянником. Обложка © VK / Забайкальский краевой суд

В Забайкальском крае 71-летний мужчина насмерть сбил на машине своего сына, погнавшись за племянником. Об этом сообщили в местном краевом суде. Сам инцидент произошёл ещё в октябре прошлого года, недавно обвиняемому вынесли приговор.

Уточняется, что к пенсионеру Анатолию Дмитриеву в село Усугли в гости приехал племянник. В какой-то момент у мужчин возникла ссора из-за того, что гость якобы повредил топливный бак автомобиля дяди. В ходе перепалки племянник ударил пожилого мужчину и уехал. Тот последовал за ним на машине.

  • В селе Усугли Забайкальского края мужчина насмерть сбил сына. Фото © Telegram / Следком Забайкалья
    В селе Усугли Забайкальского края мужчина насмерть сбил сына. Фото © Telegram / Следком Забайкалья
  • В селе Усугли Забайкальского края мужчина насмерть сбил сына. Фото © Telegram / Следком Забайкалья
    В селе Усугли Забайкальского края мужчина насмерть сбил сына. Фото © Telegram / Следком Забайкалья

В селе Усугли Забайкальского края мужчина насмерть сбил сына. Фото © Telegram / Следком Забайкалья

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В какой-то момент Дмитриев заметил в толпе своего обидчика и решил задавить его. Однако он врезался в мотоцикл, за которым стоял его 40-летний сын. В результате пострадавший умер в машине скорой помощи. Пенсионер не сразу признал свою вину, он ссылался на неисправные тормоза. Суд приговорил Дмитриева к девяти годам колонии строгого режима, а также изъял автомобиль УАЗ.

"В последнем слове Дмитриев всё-таки полностью признал свою вину и раскаялся", — уточнили в Забайкальском краевом суде.

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Илья Суриков
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