В Забайкалье осудили 71-летнего мужчину, который насмерть сбил сына, погнавшись за племянником

В Забайкальском крае 71-летний мужчина насмерть сбил на машине своего сына, погнавшись за племянником. Об этом сообщили в местном краевом суде. Сам инцидент произошёл ещё в октябре прошлого года, недавно обвиняемому вынесли приговор.

Уточняется, что к пенсионеру Анатолию Дмитриеву в село Усугли в гости приехал племянник. В какой-то момент у мужчин возникла ссора из-за того, что гость якобы повредил топливный бак автомобиля дяди. В ходе перепалки племянник ударил пожилого мужчину и уехал. Тот последовал за ним на машине.





В какой-то момент Дмитриев заметил в толпе своего обидчика и решил задавить его. Однако он врезался в мотоцикл, за которым стоял его 40-летний сын. В результате пострадавший умер в машине скорой помощи. Пенсионер не сразу признал свою вину, он ссылался на неисправные тормоза. Суд приговорил Дмитриева к девяти годам колонии строгого режима, а также изъял автомобиль УАЗ.

"В последнем слове Дмитриев всё-таки полностью признал свою вину и раскаялся", — уточнили в Забайкальском краевом суде.