Юрист раскрыл, в каких случаях можно нарваться на долги, даже не используя кредитку
Адвокат Данилов рассказал о риске долгов даже по неиспользуемой кредитке
Даже по неиспользуемым кредитным картам может возникнуть задолженность. Об этом рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Например, такое происходит из-за платы за банковское обслуживание и дополнительные услуги.
По словам специалиста, в некоторых случаях предложение оформить кредитную карту является введением в заблуждение. При этом сама карта — это просто материальный носитель, привязанный к счёту. Иногда, согласно условиям договора, плата за банковское обслуживание проводится именно со счёта кредитки. Тогда задолженность может возникнуть, даже если она не используется.
"При этом клиент может узнать о списании как через месяц, так и через год, если не ознакомился с условием при подписании договора", — сказал эксперт в беседе с агентством "Прайм".
Также списания могут быть, если со счёта кредитной карты оплачиваются дополнительные услуги. Среди них СМС-уведомления, а также подписка на сервисы банка. Кроме того, деньги могут списываться, если клиент одобрил погашение задолженностей по другим счетам с кредитки.
Эксперт посоветовал всегда внимательно изучать условия договора с банком до его подписания. Для закрытия кредитки необходимо погасить долги и написать заявление в банк. После этого стоит взять справку о закрытии, чтобы избежать проблем в дальнейшем.
Ранее Лайф рассказывал, что при регулярном снятии крупных сумм технологии искусственного интеллекта (ИИ), которые используют ведущие банки, могут заблокировать карту клиента. ИИ для обеспечения безопасности денежных переводов анализирует транcакции по нескольким тысячам параметров на базе математических моделей.
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