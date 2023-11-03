Российские военные вступали в бой со снайперами из числа французских наёмников в районе села Работино в Запорожской области. Речь идёт о бойцах разведподразделения ВДВ РФ из Новороссийской десантно-штурмовой бригады. Об этом рассказал один из российских разведчиков.

Военный заявил о действовавших у Работина французских снайперах и подчеркнул, что он и другие наши бойцы также встречали наёмников – афроамериканцев и поляков.

"Вооружения натовского было очень много найдено в селе, мы сжигали всё в подвалах", — заявил разведчик, видеоинтервью с ним распространило Минобороны РФ.

По словам военного, ВСУ посылают большое количество людей и техники на данное направление. Также он добавил, что российские подразделения научились отличать элитные подразделения украинских военных и отряды мобилизованных.