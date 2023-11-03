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Регион
Опубликовано 3 ноября 2023, 06:48
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Российский военный рассказал о действовавших в зоне СВО французских снайперах

Боец ВС РФ рассказал об участии французских снайперов в боях в районе Работина

Российские военные вступали в бой со снайперами из числа французских наёмников в районе села Работино в Запорожской области. Речь идёт о бойцах разведподразделения ВДВ РФ из Новороссийской десантно-штурмовой бригады. Об этом рассказал один из российских разведчиков.

Военный заявил о действовавших у Работина французских снайперах и подчеркнул, что он и другие наши бойцы также встречали наёмников – афроамериканцев и поляков.

"Вооружения натовского было очень много найдено в селе, мы сжигали всё в подвалах", — заявил разведчик, видеоинтервью с ним распространило Минобороны РФ.

По словам военного, ВСУ посылают большое количество людей и техники на данное направление. Также он добавил, что российские подразделения научились отличать элитные подразделения украинских военных и отряды мобилизованных.

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Ранее сообщалось, что российские военнослужащие за последние пару недель уничтожили в зоне проведения СВО четверть немецких танков Leopard 2, поставленных ВСУ. Обозреватель Forbes Дэвиж Экс уточнил, что украинские военные на этой неделе потеряли под Авдеевкой очередной Leopard 2A6.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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