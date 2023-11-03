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3 ноября, 07:16

Суд заочно приговорил Верзилова* к 8,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ

Петра Верзилова* — основателя издания "Медиазона"** — заочно приговорили к 8,5 года колонии общего режима. Такое решение вынес Басманный суд Москвы. Его признали виновным в распространении ложной информации о ВС РФ.

"Назначить Верзилову наказание в виде 8,5 года колонии", — огласила приговор судья Наталия Дударь в отношении скрывающегося за границей подсудимого.

В качестве дополнительного наказания ему на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. При этом прокурор чуть ранее попросил суд приговорить Верзилова* к девяти годам колонии общего режима. Наказание начнёт исчисляться с момента задержания.

Суд заочно арестовал основателя "Медиазоны" Петра Верзилова по делу о фейках о ВС РФ

Суд заочно арестовал основателя "Медиазоны" Петра Верзилова по делу о фейках о ВС РФ

Напомним, в январе текущего года Верзилова* объявили в международный розыск. Он находился под подпиской о невыезде из-за сокрытия факта наличия у него двойного гражданства, однако нарушил эту меру пресечения.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

** Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Обложка ©

t.me / verzilovlive

Иван Косицын
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