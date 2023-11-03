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3 ноября, 08:04

В Армении выступили за урегулирование отношений с Россией "в дружеской атмосфере"

Глава МИД Армении Мирзоян: Мы намерены разрешить проблемы с РФ путём диалога

<p>Министр внутренних дел Армении Арарат Мирзоян. Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/59939844@N03/49127364848/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly</a></p>

Министр внутренних дел Армении Арарат Мирзоян. Фото © flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

Армения намерена урегулировать все проблемы с Россией путём диалога в дружеской атмосфере. Об этом заявил глава местного МИД Арарат Мирзоян, выступая в пятницу, 3 ноября, в Парламенте республики. Он выразил убеждение, что некоторые эпизоды недопонимания между странами стали последствием политики, проводимой различными СМИ.

"У нас нет другой позиции, кроме как разобраться в проблемах в конструктивной атмосфере, урегулировать их и двигаться вперёд в духе дружбы и сотрудничества. Конечно, это не зависит от одной стороны", — сказал Мирзоян.

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Ранее Лайф писал, что премьеру Армении Николу Пашиняну дали экскурс в историю Грузии и Украины после выпада о военной базе России в Гюмри. Политику напомнили о судьбе Грузии, Прибалтики и Украины, которые фактически лишились суверенитета и контролируются Западом после того, как недальновидное руководство этих государств взяло курс на противостояние с Россией.

Марина Калегина
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