В Армении выступили за урегулирование отношений с Россией "в дружеской атмосфере"

Армения намерена урегулировать все проблемы с Россией путём диалога в дружеской атмосфере. Об этом заявил глава местного МИД Арарат Мирзоян, выступая в пятницу, 3 ноября, в Парламенте республики. Он выразил убеждение, что некоторые эпизоды недопонимания между странами стали последствием политики, проводимой различными СМИ.

"У нас нет другой позиции, кроме как разобраться в проблемах в конструктивной атмосфере, урегулировать их и двигаться вперёд в духе дружбы и сотрудничества. Конечно, это не зависит от одной стороны", — сказал Мирзоян.