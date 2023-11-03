Задушил ради денег: В Омской области внука заподозрили в убийстве 65-летней бабушки и 87-летней прабабушки

Жителя Омской области подозревают в том, что он убил своих бабушку и прабабушку. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, 23-летний молодой человек уже задержан, в содеянном он раскаялся.

Кадры задержания и допроса омича, которого подозревают в двойном убийстве. Видео © Telegram / СУ СК России по Омской области

По данным следствия, 25 октября злоумышленник приехал к 87-летней прабабушке в деревню Сягаевка, чтобы похитить её накопления. Молодой человек задушил родственницу и помогавшую ей по хозяйству дочь — свою 65-летнюю бабушку. А после этого он забрал из дома полмиллиона рублей, которые впоследствии потратил на гаджеты, одежду и драгоценности для своей возлюбленной. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

"Следственным управлением продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", — говорится в сообщении.

К слову, на допросе молодой человек признался, что задушил родственниц, и подтвердил, что ему "стыдно". В ближайшее время следствие планирует избрать задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.