Школьницу, задержанную после жестокого убийства нижегородской пенсионерки, отпустили

Задержанная 15-летняя школьница из Дзержинска проходит по делу об убийстве пенсионерки в качестве свидетеля, а не подозреваемой. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области, девочку уже отпустили домой.

"Девочка была допрошена в качестве свидетеля. Она уехала с родителями домой", — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что школьницу, считавшуюся пропавшей, и её неоднократно судимого 20-летнего парня задержали по подозрению в жестоком убийстве 76-летней пенсионерки в селе Селищи. Молодой человек пояснил на допросе, что решил погреться в доме потерпевшей. Он думал, что там никто не живёт, и разбил окно, чтобы попасть внутрь. Уже в доме он обнаружил пожилую женщину и ударил её ножом, а тело спрятал под тряпками. Затем он позвал в дом несовершеннолетнюю знакомую переночевать. После этого парочка скрылась, захватив при этом из чужого дома охотничье ружьё и патроны.