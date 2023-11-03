Дагестанец получил нервный срыв и попал в больницу после знакомства в Интернете

Житель дагестанского города Хасавюрта Али попал в больницу из-за обычного сайта знакомств. Девушка, с которой мужчина познакомился в Сети, довела его до нервного срыва, сообщает Mash Gor.

По информации телеграм-канала, 52-летний Али захотел найти серьёзные отношения с помощью дейтинг-сервиса. Там он начал активно общаться с Патимат — вплоть до видеозвонков. Однако потом начались первые странности. Девушка писала, что опасается за свою жизнь, терпит побои и издевательства. Встревоженный собеседник попытался выяснить, что происходит, но тщетно. Позже Патимат прислала ему ужасающие фото.

Мужчина захотел помочь новой подруге и обратился в МЧС. Он так сильно разволновался, что попал в больницу в тяжёлом состоянии. Однако выяснилось, что коварная Патимат просто играла на чувствах Али. В настоящее время полицейские выясняют, зачем девушка пошла на обман.