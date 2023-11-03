Тело задушенной женщины найдено в квартире на юге Москвы

Тело задушенной женщины нашли в одной из квартир жилого дома по улице Академика Миллионщикова на юге Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, передаёт РИА "Новости". Подозреваемый задержан.

Убитой было всего 37 лет. Детали трагедии, личность задушенной женщины, а также кем ей приходится убийца — выясняются.