Регион

Уведомления отключены

3 ноября, 09:25

Бастрыкин взял на контроль расследование дела о гибели малыша в Нижнем Тагиле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смерти пятимесячного мальчика в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. Глава ведомства поручил доложить ему об обстоятельствах, установленных в рамках расследования уголовного дела, и результатах проведённых экспертиз.

"В средствах массовой информации вновь обсуждается тема о смерти младенца в одном из медицинских учреждений Нижнего Тагила", — сказано в сообщении Следкома в телеграм-канале.

"Малыша хоронили отдельно": Стала известна причина трагической гибели беременной девушки на Урале

"Малыша хоронили отдельно": Стала известна причина трагической гибели беременной девушки на Урале

Родители погибшего мальчика считают, что его смерть наступила в результате некачественного оказания медицинских услуг. Они подали иск в отношении детской больницы о компенсации морального вреда на сумму более 10 миллионов рублей. Сам инцидент произошёл в 2022 году. Сейчас по данному факту региональное управление СК расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как сообщает портал Е1.ru, ребёнка можно было спасти, хотя у него и было тяжёлое заболевание. Таковы данные судебно-медицинской экспертизы.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Уфе маленький ребёнок выпил средство для очистки от жира и стойких загрязнений и попал в больницу. Малыша тошнило, и он сильно кашлял. Врачи поставили диагноз "химический ожог пищевода второй-третьей степени".

Обложка ©

ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Илья Суриков
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • Александр Бастрыкин
  • Происшествия
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров