Бастрыкин взял на контроль расследование дела о гибели малыша в Нижнем Тагиле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смерти пятимесячного мальчика в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. Глава ведомства поручил доложить ему об обстоятельствах, установленных в рамках расследования уголовного дела, и результатах проведённых экспертиз.

"В средствах массовой информации вновь обсуждается тема о смерти младенца в одном из медицинских учреждений Нижнего Тагила", — сказано в сообщении Следкома в телеграм-канале.

Родители погибшего мальчика считают, что его смерть наступила в результате некачественного оказания медицинских услуг. Они подали иск в отношении детской больницы о компенсации морального вреда на сумму более 10 миллионов рублей. Сам инцидент произошёл в 2022 году. Сейчас по данному факту региональное управление СК расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как сообщает портал Е1.ru, ребёнка можно было спасти, хотя у него и было тяжёлое заболевание. Таковы данные судебно-медицинской экспертизы.