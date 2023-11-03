Россиянам рассказали, как не "зачистить" уши до гнойного отита

Травмировать барабанную перепонку во время чистки ушей намного проще, чем кажется. Об этом читателей Лайфа предупредил доцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения Илья Сенченко. По его словам, некоторые пациенты не знают основ и принципов правильного гигиенического ухода за ушами, что приводит к развитию воспалительных заболеваний и снижению слуха.

Неправильная гигиеническая обработка ушной раковины может привести к развитию гнойничковых заболеваний ушей и гнойному отиту. Увлечение ватными палочками травмирует эпидермис, и в ответ железы начинают усиленно выделять ушную серу, что провоцирует формирование серной пробки, при которой снижается слух на стороне поражения, отмечается дискомфорт и болевой синдром. В ряде случаев самостоятельная механическая очистка ушей приводит к "утрамбовке" серы в зоне слухового прохода Кандидат медицинских наук Илья Сенченко

Часто врачи сталкиваются с осложнениями после попыток пациентов очистить уши зубочистками и другими острыми предметами. По словам собеседника Лайфа, это очень и очень плохая идея, потому что дело может окончиться перфорацией барабанной перепонки. А ещё россияне часто забывают о том, что ношение внутриканальных наушников без должного ухода за ними рано или поздно приводит к развитию грибкового поражения наружного уха: появляются зуд, покраснение кожи, неприятные ощущения. В запущенных случаях развиваются отит и снижение слуха.

"Из "вредных советов" в популярных пабликах отдельно хочется отметить запрет на промывание ушей водой. Так, некоторые авторы утверждают, что попадание воды в ухо неизбежно приводит к воспалению, и дезинформируют пациентов об этой важной водной процедуре. Однако такое мнение ошибочно! Промывание ушной раковины и слухового прохода душевой лейкой при мытье головы является ведущим методом профилактики серных пробок и гнойничковых заболеваний", — указал собеседник Лайфа.

К дефектам ухода за ушами относится и отказ от ношения головных уборов в холодное время года, добавил Илья Сенченко. Дело может закончиться как острым отитом, так и менингитом.