Лукашенко получил символический паспорт БелАЭС
Гендиректор "Росатома" Лихачёв передал Лукашенко символический паспорт БелАЭС
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко символический паспорт БелАЭС, который указывает на готовность объекта. Об этом сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал "Пул Первого".
Паспорт БелАЭС, переданный Лукашенко. Фото © Telegram / "Пул Первого"
"Может быть он простенький. Здесь есть ошибка. Срок службы — 60 лет. От шестидесяти", — сказал Лихачёв.
По его словам, в "Росатоме" рассчитывают, что станция будет работать до 100 лет.
Белорусская АЭС (БелАЭС) находится у северо-западной границы страны, в треугольнике между агрогородками Ворняны, Гервяты и Михалишки, в 18 километрах от города Островец Гродненской области. Физический запуск первого блока АЭС состоялся в августе 2020 года, официальный — 7 ноября того же года. Второй энергоблок впервые включили в сеть в мае этого года.
ТАСС / EPA / POOL / NIKOLAI PETROV