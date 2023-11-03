Лукашенко получил символический паспорт БелАЭС

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко символический паспорт БелАЭС, который указывает на готовность объекта. Об этом сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал "Пул Первого".

Паспорт БелАЭС, переданный Лукашенко. Фото © Telegram / "Пул Первого"

"Может быть он простенький. Здесь есть ошибка. Срок службы — 60 лет. От шестидесяти", — сказал Лихачёв.

По его словам, в "Росатоме" рассчитывают, что станция будет работать до 100 лет.