В Петербурге неизвестный укусил 70-летнюю пенсионерку за палец

В Санкт-Петербурге неизвестный укусил пожилую женщину за палец. Инцидент произошёл возле дома № 28 по проспекту Косыгина в Красногвардейском районе Северной столицы.

Как сообщает "Фонтанка", пострадавшей оказалась 70-летняя пенсионерка. По её словам, неизвестный набросился на неё и укусил за палец руки. Медики диагностировали у женщины открытую рану без повреждения ногтевой пластины.

Пострадавшей оказали первую помощь и отпустили её на амбулаторное лечение. Информацию о случившемся передали сотрудникам полиции. Теперь правоохранители ищут человека, который нанёс травму пожилой женщине.