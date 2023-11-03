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3 ноября, 10:10

В Петербурге неизвестный укусил 70-летнюю пенсионерку за палец

В Санкт-Петербурге неизвестный укусил пожилую женщину за палец. Инцидент произошёл возле дома № 28 по проспекту Косыгина в Красногвардейском районе Северной столицы.

Как сообщает "Фонтанка", пострадавшей оказалась 70-летняя пенсионерка. По её словам, неизвестный набросился на неё и укусил за палец руки. Медики диагностировали у женщины открытую рану без повреждения ногтевой пластины.

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Под Омском домашняя пиранья откусила мальчику палец, пока его отец играл в телефоне

Пострадавшей оказали первую помощь и отпустили её на амбулаторное лечение. Информацию о случившемся передали сотрудникам полиции. Теперь правоохранители ищут человека, который нанёс травму пожилой женщине.

Ранее Лайф рассказывал о том, что на жителя Санкт-Петербурга напала собака и укусила его в область паха, повредив половой член. Инцидент с 42-летним мужчиной произошёл в Баболовском парке.

Обложка ©

PxHere

Илья Суриков
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