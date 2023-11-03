Россиянам рассказали, стоит ли вестись на ноябрьские скидки при покупке новогодних подарков

Поведенческий экономист Ксения Паниди рассказала, когда необходимо покупать новогодние подарки, чтобы не попасть в предпраздничный цейтнот, и дала россиянам советы по подготовке к Новому году.

Главное правило: следует быть внимательным при выборе товаров на распродажах, так как довольно часто скидки — это фикция, считает экономист.

"Мы покупаем что-то со скидкой, но на самом деле на ценнике просто нарисована завышенная цена, которая якобы была снижена, а нам кажется, что мы получили скидку", — приводит слова Паниди радио Sputnik.