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3 ноября, 10:39

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите ОДКБ в Минске

Песков: Кремль своевременно сообщит о формате участия Путина в саммите ОДКБ

Формат участия президента России Владимира Путина в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября будет определён своевременно. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы будем своевременно [сообщать]", — ответил представитель Кремля на вопрос, примет ли Путин участие в саммите по видео-конференц-связи или он планирует посетить Минск лично.

Песков добавил, что анонсы международных контактов даются в определённые сроки, и призвал журналистов набраться терпения. Также он уточнил, что заседание ОДКБ готовится.

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Ранее Лайф писал, что Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора сверили часы перед заседанием Совбеза ОДКБ. Также главы государств обсудили продолжение развития двустороннего сотрудничества, в частности в сферах энергетики, транспорта и технологий.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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