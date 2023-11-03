В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите ОДКБ в Минске

Формат участия президента России Владимира Путина в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября будет определён своевременно. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы будем своевременно [сообщать]", — ответил представитель Кремля на вопрос, примет ли Путин участие в саммите по видео-конференц-связи или он планирует посетить Минск лично.

Песков добавил, что анонсы международных контактов даются в определённые сроки, и призвал журналистов набраться терпения. Также он уточнил, что заседание ОДКБ готовится.