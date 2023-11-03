Минобороны раскрыло колоссальное число потерь ВСУ на Донецком направлении за неделю

Российские войска за неделю отразили шесть атак со стороны ВСУ на Донецком направлении. В результате противник потерял свыше 1340 бойцов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Российские подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак и нанесли поражение подразделениям 28-й, 67-й и 93-й мехбригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 1340 военнослужащих", — отметили в ведомстве.

Кроме того, украинская сторона лишилась семи танков, 22 боевых бронированных машин, 22 автомобилей, а также 19 орудий полевой артиллерии и четырёх боевых машин РСЗО. Вдобавок российским военнослужащим удалось уничтожить два склада с боеприпасами и военной техникой противника.