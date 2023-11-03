Бывший губернатор Вологодской области Кувшинников станет сенатором от региона

Пост сенатора от Вологодской области займёт её бывший губернатор Олег Кувшинников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Георгий Филимонов.

"Я вношу кандидатуру бывшего губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича на пост сенатора от области", — сказал Филимонов в ходе своего представления правительству области.

Кувшинников принял предложение своего преемника работать в команде.