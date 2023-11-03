Бывший губернатор Вологодской области Кувшинников станет сенатором от региона
Бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Пост сенатора от Вологодской области займёт её бывший губернатор Олег Кувшинников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Георгий Филимонов.
"Я вношу кандидатуру бывшего губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича на пост сенатора от области", — сказал Филимонов в ходе своего представления правительству области.
Кувшинников принял предложение своего преемника работать в команде.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 31 октября принял отставку Кувшинникова с поста губернатора Вологодской области. Затем российский лидер назначил временно исполняющего обязанности губернатора региона Георгия Филимонова. Кувшинников занимал пост главы региона с 2011 года.