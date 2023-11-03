В Госдуме предложили оповещать россиян о времени приезда скорой помощи по СМС

Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил по всей России запустить систему СМС-оповещения о времени прибытия скорой медицинской помощи. Соответствующее обращение он направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину.

Как отметил парламентарий, в российском законодательстве сегодня отсутствует указание на обратную связь с пациентами, граждан не уведомляют об ожидаемом времени приезда врачей по вызову. При этом в некоторых случаях информирование о сроках прибытия скорой крайне важно, поскольку её вызывают для лиц, находящихся в критическом состоянии.

"Отправка СМС-сообщений о предполагаемом времени прибытия бригады скорой медицинской помощи не только сделает время ожидания не таким тревожным для пациентов и их близких, но и позволит своевременно принять решение о перевозке пациента альтернативным способом", — подчеркнул Слуцкий.

