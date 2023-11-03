Путин заявил, что Россия перестаёт быть "бензоколонкой"
Сейчас Россия превращается в государство, которое перестаёт быть "бензоколонкой", и становится самодостаточным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что важно быть суверенными и независимыми. Также Путин отметил, что экономика России по основным составляющим должна позволять стране не только выживать, но и идти вперёд.
"Когда мы превращаемся сейчас в такую страну, где у нас в структуре роста экономики уже 43% — перерабатывающее производство, когда мы перестаём [быть такими], как нам когда-то говорили, тыкали пальцем, что мы бензоколонка, а не экономика. Вот когда всё это меняется, когда мы становимся самодостаточными", — пояснил президент в ходе встречи с новым составом Общественной палаты России.
Российский лидер подчеркнул, что в этих условиях число желающих исключать РФ из международных организаций снизится.
В ходе той же встречи Путин сообщил, что показатели ВВП в России в этом году могут достигнуть 3%. При этом в Европе показатели подают, обратил внимание глава государства.