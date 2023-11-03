Путин заявил, что Россия перестаёт быть "бензоколонкой"

Сейчас Россия превращается в государство, которое перестаёт быть "бензоколонкой", и становится самодостаточным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что важно быть суверенными и независимыми. Также Путин отметил, что экономика России по основным составляющим должна позволять стране не только выживать, но и идти вперёд.

"Когда мы превращаемся сейчас в такую страну, где у нас в структуре роста экономики уже 43% — перерабатывающее производство, когда мы перестаём [быть такими], как нам когда-то говорили, тыкали пальцем, что мы бензоколонка, а не экономика. Вот когда всё это меняется, когда мы становимся самодостаточными", — пояснил президент в ходе встречи с новым составом Общественной палаты России.

Российский лидер подчеркнул, что в этих условиях число желающих исключать РФ из международных организаций снизится.