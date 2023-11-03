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3 ноября, 12:54

Путин заявил, что Россия перестаёт быть "бензоколонкой"

Сейчас Россия превращается в государство, которое перестаёт быть "бензоколонкой", и становится самодостаточным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что важно быть суверенными и независимыми. Также Путин отметил, что экономика России по основным составляющим должна позволять стране не только выживать, но и идти вперёд.

"Когда мы превращаемся сейчас в такую страну, где у нас в структуре роста экономики уже 43% — перерабатывающее производство, когда мы перестаём [быть такими], как нам когда-то говорили, тыкали пальцем, что мы бензоколонка, а не экономика. Вот когда всё это меняется, когда мы становимся самодостаточными", — пояснил президент в ходе встречи с новым составом Общественной палаты России.

Российский лидер подчеркнул, что в этих условиях число желающих исключать РФ из международных организаций снизится.

Путин: Запад хотел победить Россию на поле боя, а теперь поёт по-другому

Путин: Запад хотел победить Россию на поле боя, а теперь поёт по-другому

В ходе той же встречи Путин сообщил, что показатели ВВП в России в этом году могут достигнуть 3%. При этом в Европе показатели подают, обратил внимание глава государства.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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