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3 ноября, 13:20

Путин: У людей, спокойно смотрящих на происходящее в Газе, каменное сердце

У людей, спокойно смотрящих на происходящее в секторе Газа, каменное сердце. Об этом 3 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты страны.

По его словам, на фоне происходящих в Газе ужасов "легко вбросить искру". Путин отметил, что при взгляде на страдающих и окровавленных детей сжимаются кулаки и на глаза наворачиваются слёзы.

"Это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное!" — отметил глава государства.

Путин назвал невероятным свинством попытки Запада учинить в РФ еврейские погромы

Путин назвал невероятным свинством попытки Запада учинить в РФ еврейские погромы

Ранее Владимир Путин заявил о том, что главными выгодополучателями в конфликте на Ближнем Востоке являются США и их союзники. Он назвал Вашингтон получателем "кровавой ренты", чья причастность к трагедии является очевидной.

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LIFE / Павел Баранов

Илья Суриков
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