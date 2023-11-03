Путин: У людей, спокойно смотрящих на происходящее в Газе, каменное сердце

У людей, спокойно смотрящих на происходящее в секторе Газа, каменное сердце. Об этом 3 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты страны.

По его словам, на фоне происходящих в Газе ужасов "легко вбросить искру". Путин отметил, что при взгляде на страдающих и окровавленных детей сжимаются кулаки и на глаза наворачиваются слёзы.

"Это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное!" — отметил глава государства.