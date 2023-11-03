Бывший соратник Зеленского и экс-участник КВН Сивохо завещал похоронить себя в Донецке

Знаменитый игрок КВН и бывший соратник Владимира Зеленского Сергей Сивохо завещал похоронить себя в родном Донецке. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на вдову шоумена.

По её словам, мать шоумена планирует перевезти прах сына в Донецк на семейную могилу. При этом его вдова добавила, что креативный продюсер студии "Квартал-95" всегда "считал город украинским".