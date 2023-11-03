Бывший соратник Зеленского и экс-участник КВН Сивохо завещал похоронить себя в Донецке
Телеведущий Сергей Сивохо завещал похоронить себя в родном городе Донецке
Сергей Сивохо. Обложка © ТАСС / Zuma
Знаменитый игрок КВН и бывший соратник Владимира Зеленского Сергей Сивохо завещал похоронить себя в родном Донецке. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на вдову шоумена.
По её словам, мать шоумена планирует перевезти прах сына в Донецк на семейную могилу. При этом его вдова добавила, что креативный продюсер студии "Квартал-95" всегда "считал город украинским".
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Напомним, что 17 октября ушёл из жизни бывший креативный продюсер Зеленского Сергей Сивохо. На момент смерти ему было 54 года. Шоумен был звездой команды КВН "Дрим-тим". В 2019–2020 годах Сивохо занимал пост советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.