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3 ноября, 14:26

Бывший соратник Зеленского и экс-участник КВН Сивохо завещал похоронить себя в Донецке

Телеведущий Сергей Сивохо завещал похоронить себя в родном городе Донецке

<p>Сергей Сивохо. Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Сергей Сивохо. Обложка © ТАСС / Zuma

Знаменитый игрок КВН и бывший соратник Владимира Зеленского Сергей Сивохо завещал похоронить себя в родном Донецке. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на вдову шоумена.

По её словам, мать шоумена планирует перевезти прах сына в Донецк на семейную могилу. При этом его вдова добавила, что креативный продюсер студии "Квартал-95" всегда "считал город украинским".

"Очень талантливый парень": Жигунов поделился воспоминаниями об умершем экс-участнике КВН Сергее Сивохо

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Напомним, что 17 октября ушёл из жизни бывший креативный продюсер Зеленского Сергей Сивохо. На момент смерти ему было 54 года. Шоумен был звездой команды КВН "Дрим-тим". В 2019–2020 годах Сивохо занимал пост советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Дарья Нарыкова
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