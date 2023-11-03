Российский скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем, который с первых дней спецоперации поддерживает военнослужащих РФ и жителей Донбасса, насвистел украинским военным "Смуглянку". В беседе с Лайфом музыкант заявил, что таким образом он хотел бы напомнить "оболваненным людям" о нашей общей Родине.

Скрипач-виртуоз Лундстрем насвистел "Смуглянку" украинским военным. Видео © LIFE

"Я бы насвистел им "Смуглянку", чтобы кто-то из них вспомнил о том, что такое наша общая Родина, чтобы эти оболваненные люди, которые воюют против нас, поняли, что где-то глубоко внутри они русские", — отметил Лундстрем.