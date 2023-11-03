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Опубликовано 3 ноября 2023, 14:46
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Скрипач Лундстрем насвистел "Смуглянку" украинским бойцам

Скрипач-виртуоз Лундстрем насвистел "Смуглянку" украинским военным

Российский скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем, который с первых дней спецоперации поддерживает военнослужащих РФ и жителей Донбасса, насвистел украинским военным "Смуглянку". В беседе с Лайфом музыкант заявил, что таким образом он хотел бы напомнить "оболваненным людям" о нашей общей Родине.

Скрипач-виртуоз Лундстрем насвистел "Смуглянку" украинским военным. Видео © LIFE

"Я бы насвистел им "Смуглянку", чтобы кто-то из них вспомнил о том, что такое наша общая Родина, чтобы эти оболваненные люди, которые воюют против нас, поняли, что где-то глубоко внутри они русские", — отметил Лундстрем.

Отметим, что в пятницу, 3 ноября, в ходе встречи с новым составом Общественной палаты президент России Владимир Путин назвал украинских военных "большими специалистами по художественному свисту". В связи с этим глава государства предложил члену ОП скрипачу Лундстрему, владеющему этой техникой, выступить по ту сторону фронта.

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Александр Юнашев
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