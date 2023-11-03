"Пришлось расчехлить автомат": Путин заявил, что к началу СВО на Россию уже напали

К 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция, на Россию уже напали, поэтому и пришлось, фигурально выражаясь, расчехлить автомат. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты страны.

К началу СВО на Россию уже напали, заявил Путин. Видео © LIFE

Российскому лидеру задали вопрос, принял ли бы он в феврале прошлого года другое решение, если бы знал, насколько это дело обретёт масштабный оборот. Путин заверил, что без этого обойтись было нельзя.

"Перед тем как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали", — пояснил свою позицию глава государства.