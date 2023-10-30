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30 октября, 19:02

Путин: В зоне СВО решается судьба всего мира, в том числе и Палестины

Участники специальной военной операции борются на фронте с поощряющимся Западом злом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств страны в понедельник, 30 октября. По словам российского лидера, именно там, в зоне СВО, решается будущее всего мира, в том числе Палестины.

"Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте, под Донецком, Авдеевкой, на Днепре. Я повторю, это наши солдаты и офицеры. И выбор настоящего мужчины, настоящего воина — взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями, быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа", — убеждён президент.

Ранее, комментируя события в Махачкале, Путин подчеркнул, что помочь Палестине, нападая на татов (представителей титульной нации в Дагестане), невозможно. Но помочь можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией.

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Напомним, 24 октября единую формулу мира для сектора Газа выработали также главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Коллеги сошлись во мнении, что лишь создание независимой Палестины остановит кровопролитие в регионе. Впрочем, президент России и ранее делился мыслями о том, как, по его мнению, должен решиться конфликт Израиля и Палестины. Владимир Путин подчеркнул, что Москва не видит альтернатив урегулированию ситуации путём переговоров.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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