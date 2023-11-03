Украинские военные на фронте являются большими "специалистами по художественному свисту". Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты. Глава государства пообщался с музыкантом, который играет для бойцов специальной военной операции (СВО).

Путин пошутил об украинских бойцах на фронте. Видео © LIFE

Президент спросил у играющего на скрипке юноши, произведения каких композиторов исполняет. Тот ответил, что это немецкий органист Иоганн Себастьян Бах и итальянский виртуоз Никколо Паганини. Говоря о военных песнях, парень сказал, что владеет художественным свистом.

"Вы с художественным свистом можете выступить на той стороне линии фронта — они большие специалисты по художественному свисту", — пошутил Путин.