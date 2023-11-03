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Регион
Опубликовано 3 ноября 2023, 14:16
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Путин пошутил об украинских войсках на фронте

Путин: Украинские военные на фронте — специалисты по художественному свисту

Украинские военные на фронте являются большими "специалистами по художественному свисту". Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты. Глава государства пообщался с музыкантом, который играет для бойцов специальной военной операции (СВО).

Путин пошутил об украинских бойцах на фронте. Видео © LIFE

Президент спросил у играющего на скрипке юноши, произведения каких композиторов исполняет. Тот ответил, что это немецкий органист Иоганн Себастьян Бах и итальянский виртуоз Никколо Паганини. Говоря о военных песнях, парень сказал, что владеет художественным свистом.

"Вы с художественным свистом можете выступить на той стороне линии фронта — они большие специалисты по художественному свисту", — пошутил Путин.

Он выразил благодарность музыкантам за их труд для людей, которые живут в тяжёлых условиях. Президент подчеркнул, что музыка — особый вид искусства, который нельзя увидеть и потрогать, но он заходит прямо в сердце.

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В ходе встречи Путин сделал ряд заявлений по поводу Украины и СВО. Так, президент РФ напомнил, что никакой Украины в составе Российской империи ещё не было, отметил, что кавказцы блестяще воюют в зоне проведения СВО, и отказался считать Донбасс, Запорожье и Херсонщину новыми регионами России, ведь это исторические территории.

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Getty Images / Owen Humphreys

Никита Осипов
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