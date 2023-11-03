Путин пошутил об украинских войсках на фронте
Путин: Украинские военные на фронте — специалисты по художественному свисту
Украинские военные на фронте являются большими "специалистами по художественному свисту". Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты. Глава государства пообщался с музыкантом, который играет для бойцов специальной военной операции (СВО).
Путин пошутил об украинских бойцах на фронте. Видео © LIFE
Президент спросил у играющего на скрипке юноши, произведения каких композиторов исполняет. Тот ответил, что это немецкий органист Иоганн Себастьян Бах и итальянский виртуоз Никколо Паганини. Говоря о военных песнях, парень сказал, что владеет художественным свистом.
"Вы с художественным свистом можете выступить на той стороне линии фронта — они большие специалисты по художественному свисту", — пошутил Путин.
Он выразил благодарность музыкантам за их труд для людей, которые живут в тяжёлых условиях. Президент подчеркнул, что музыка — особый вид искусства, который нельзя увидеть и потрогать, но он заходит прямо в сердце.
В ходе встречи Путин сделал ряд заявлений по поводу Украины и СВО. Так, президент РФ напомнил, что никакой Украины в составе Российской империи ещё не было, отметил, что кавказцы блестяще воюют в зоне проведения СВО, и отказался считать Донбасс, Запорожье и Херсонщину новыми регионами России, ведь это исторические территории.
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