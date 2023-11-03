Эрдоган сделал Токаеву роскошный подарок с русским намёком

Как обратил внимание "Царьград", роскошный подарок от Эрдогана оказался с русским намёком, ведь заряжать электрокар фактически будет Россия. В начале этого года Москва и Астана заключили соглашение о плановых поставках электроэнергии, которые позволят казахам компенсировать дефицит. Решить проблему с электроэнергией может только строительство собственной атомной электростанции. Однако Казахстан ещё не решил, какая из четырёх стран — Россия, Китай, Южная Корея или Франция — получит контракт на реализацию проекта.