Эрдоган сделал Токаеву роскошный подарок с русским намёком
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил казахскому лидеру Касыму-Жомарту Токаеву электромобиль турецкого производства TOGG и перед вылетом из Астаны лично продемонстрировал возможности новой машины. Соответствующие фото и видео опубликовала пресс-служба Токаева.
Эрдоган подарил Токаеву электромобиль TOGG. Видео © Telegram / Пресс-служба президента Казахстана
Как обратил внимание "Царьград", роскошный подарок от Эрдогана оказался с русским намёком, ведь заряжать электрокар фактически будет Россия. В начале этого года Москва и Астана заключили соглашение о плановых поставках электроэнергии, которые позволят казахам компенсировать дефицит. Решить проблему с электроэнергией может только строительство собственной атомной электростанции. Однако Казахстан ещё не решил, какая из четырёх стран — Россия, Китай, Южная Корея или Франция — получит контракт на реализацию проекта.
Отметим, что Эрдоган прилетел в Астану накануне вечером для участия в десятом саммите Организации тюркских государств. Сегодня Токаев лично проводил турецкого лидера в аэропорту Астаны.
К слову, Эрдоган с апреля 2023 года является обладателем турецкого электрокара TOGG. Ранее он также дарил данный автомобиль президентам Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана.
Telegram / Пресс-служба президента Казахстана