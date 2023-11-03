Регион

Уведомления отключены

3 ноября, 15:04

Эрдоган сделал Токаеву роскошный подарок с русским намёком

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил казахскому лидеру Касыму-Жомарту Токаеву электромобиль турецкого производства TOGG и перед вылетом из Астаны лично продемонстрировал возможности новой машины. Соответствующие фото и видео опубликовала пресс-служба Токаева.

Эрдоган подарил Токаеву электромобиль TOGG. Видео © Telegram / Пресс-служба президента Казахстана

Как обратил внимание "Царьград", роскошный подарок от Эрдогана оказался с русским намёком, ведь заряжать электрокар фактически будет Россия. В начале этого года Москва и Астана заключили соглашение о плановых поставках электроэнергии, которые позволят казахам компенсировать дефицит. Решить проблему с электроэнергией может только строительство собственной атомной электростанции. Однако Казахстан ещё не решил, какая из четырёх стран — Россия, Китай, Южная Корея или Франция — получит контракт на реализацию проекта.

Отметим, что Эрдоган прилетел в Астану накануне вечером для участия в десятом саммите Организации тюркских государств. Сегодня Токаев лично проводил турецкого лидера в аэропорту Астаны.

К слову, Эрдоган с апреля 2023 года является обладателем турецкого электрокара TOGG. Ранее он также дарил данный автомобиль президентам Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана.

Звезда UFC Чимаев похвастался подарком Кадырова за победу на турнире UFC

Звезда UFC Чимаев похвастался подарком Кадырова за победу на турнире UFC

Обложка ©

Telegram / Пресс-служба президента Казахстана

Наталья Исакова
  • Новости
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Касым Жомарт Токаев
  • Казахстан
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров