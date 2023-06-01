По уши в долгах: Эрдоган обнародовал отчёт о своих доходах

По данным местных СМИ, Эрдоган задолжал своему родному брату. В декларации также говорится, что с 2019 года Эрдоган напополам с женой владеет квартирой в Стамбуле стоимостью в 7,7 миллиона лир (370 тысяч долларов), а также с 1988 года у него в собственности — земельный участок площадью в 0,2 гектара в провинции Ризе на Чёрном море. Вместе с тем у турецкого президента есть счета в трёх банках на общую сумму более 1,8 миллиона лир (свыше 86 тысяч долларов). При этом в декларации нет сведений о транспортных средствах, которыми владеет Эрдоган. В 2014 году у него был Audi A8, а в апреле 2023-го ему подарили первый турецкий электрокар TOGG.