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3 ноября, 16:10

Смотрящего за Сочи криминального авторитета объявили в розыск по уголовной статье

МВД России объявило в розыск лидера крупнейшей кубанской ОПГ Рубена Татуляна

<p>Рубен Татулян. Обложка © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PXMg11G_C0w&ab_channel=MigranArutyunyan" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / Migran Arutyunyan</a></p>

Рубен Татулян. Обложка © YouTube / Migran Arutyunyan

Министерство внутренних дел России объявило в розыск лидера крупнейшей кубанской ОПГ Рубена Татуляна, основанием стала статья Уголовного кодекса. Это следует из базы розыска ведомства.

"Татулян Рубен Альбертович. Разыскивается по статье УК РФ", — гласит запись в базе без уточнения, по какой именно статье ведётся розыск.

В сентябре Лайф сообщал, что у Татуляна проходили обыски по делу о многомиллиардных хищениях. В настоящее время он находится за границей, куда сбежал, чтобы скрыться от правосудия. Известно, что Татулян был лидером крупнейшей на Кубани ОПГ и совместно с застройщиками проворачивал мошеннические схемы при возведении ЖК и ТЦ в Сочи. Речь идёт об ущербе на миллиарды рублей. В 2017 году бизнесмена включили в санкционный список Минфина США.

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Наталья Исакова
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