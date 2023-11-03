Смотрящего за Сочи криминального авторитета объявили в розыск по уголовной статье

В сентябре Лайф сообщал, что у Татуляна проходили обыски по делу о многомиллиардных хищениях. В настоящее время он находится за границей, куда сбежал, чтобы скрыться от правосудия. Известно, что Татулян был лидером крупнейшей на Кубани ОПГ и совместно с застройщиками проворачивал мошеннические схемы при возведении ЖК и ТЦ в Сочи. Речь идёт об ущербе на миллиарды рублей. В 2017 году бизнесмена включили в санкционный список Минфина США.