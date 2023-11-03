Комитет ГА ООН принял резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию проголосовали 112 стран, против выступили 50 государств.

Документ не поддержали США, Украина, Великобритания, Германия, Канада и другие страны. Воздержались 14 государств. Резолюция состоит из 74 пунктов и осуждает инциденты, связанные с пропагандой нацизма. В особенности отмечается нанесение граффити и рисунков сторонников нацизма, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.

Также документ призывает страны ликвидировать любую форму дискриминации даже на законодательном уровне. Кроме того, осуждается обучение, где пропагандируются расизм, насилие по национальному, религиозному или этническому признакам.