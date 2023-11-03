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3 ноября, 17:17

Белоруска попала в реанимацию, объевшись мухоморов с другом-москвичом

SHOT: Гражданка Белоруссии отравилась мухоморами и попала в реанимацию в Москве

Гражданка Белоруссии попала в токсикореанимацию одной из больниц в Москве после отравления грибами-мухоморами. Как сообщает SHOT, опасное угощение 22-летняя девушка отведала вместе с другом-москвичом.

По данным телеграм-канала, любители острых ощущений купили сушёный мухомор пантерный в одном из ларьков. Дегустацию парочка решила провести в гостинице Radisson на улице 3-го Ямского Поля. Через какое-то время девушке стало плохо, а её 39-летний безработный спутник, испугавшись, вызвал скорую помощь. При этом на самочувствие мужчина не жаловался. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге мужчина отравился "лечебными" БАДами с мухоморами. Их он заказал в Интернете и таким способом хотел подлечить нервную систему.

Обложка ©

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Наталья Исакова
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