Белоруска попала в реанимацию, объевшись мухоморов с другом-москвичом

Гражданка Белоруссии попала в токсикореанимацию одной из больниц в Москве после отравления грибами-мухоморами. Как сообщает SHOT, опасное угощение 22-летняя девушка отведала вместе с другом-москвичом.

По данным телеграм-канала, любители острых ощущений купили сушёный мухомор пантерный в одном из ларьков. Дегустацию парочка решила провести в гостинице Radisson на улице 3-го Ямского Поля. Через какое-то время девушке стало плохо, а её 39-летний безработный спутник, испугавшись, вызвал скорую помощь. При этом на самочувствие мужчина не жаловался. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.