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3 ноября, 18:28

"Средства исчерпываются": В Белом доме признали сокращение объёмов помощи Киеву

Жан-Пьер: США вынуждены сокращать пакеты помощи Киеву из-за истощения средств

Американские власти вынуждены постепенно сокращать пакеты помощи Киеву из-за истощения ассигнованных Конгрессом денежных средств. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы начинаем передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок", — сказала она в ходе брифинга, отметив, что после объявленного в пятницу нового пакета военной помощи Киеву "исчерпываются оставшиеся средства" в рамках инициативы USAI.

Вместе с тем Жан-Пьер призвала Конгресс поспешить с одобрением заявки президента США Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов. Таким образом, как она отметила, удастся продемонстрировать всему миру, что Штаты продолжают "решительно поддерживать" Киев.

Ранее сообщалось, что в рамках нового пакета помощи Вашингтон выделяет Киеву 125 миллионов долларов. Помимо этого, украинцы получат ещё 300 миллионов долларов. Эти средства направлены в рамках инициативы содействия безопасности Незалежной USAI, что предполагает заключение контрактов Минобороны США с производителями.

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Unsplash / Suzy Brooks

Наталья Исакова
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