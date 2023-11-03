"Средства исчерпываются": В Белом доме признали сокращение объёмов помощи Киеву

Американские власти вынуждены постепенно сокращать пакеты помощи Киеву из-за истощения ассигнованных Конгрессом денежных средств. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы начинаем передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок", — сказала она в ходе брифинга, отметив, что после объявленного в пятницу нового пакета военной помощи Киеву "исчерпываются оставшиеся средства" в рамках инициативы USAI.

Вместе с тем Жан-Пьер призвала Конгресс поспешить с одобрением заявки президента США Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов. Таким образом, как она отметила, удастся продемонстрировать всему миру, что Штаты продолжают "решительно поддерживать" Киев.