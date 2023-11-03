"Бедные люди": Сотни водителей в Якутии застряли на переправе в 30-градусный мороз

Свыше 200 машин застряли на переправе Якутск – Нижний Бестях, которая должна закрыться 4 ноября. По данным местных СМИ, с этого дня прекращаются перевозки, которые осуществляло ООО "Паромы Якутии" из-за прохождения ледостава и сложной гидрологической обстановки на реке Лене.

Свыше 200 машин застряли на переправе Якутск – Нижний Бестях, парома нет. Видео © t.me / Mash

Однако в пятницу, 3 ноября, движение на переправе уже ограничили. Как сообщает телеграм-канал Mash, парома нет уже сутки, а о том, что будут задержки или сбои в работе, информация не поступала.

Семьи с детьми не могут перебраться через Лену уже на протяжении нескольких дней. Осложняет ситуацию и 30-градусные морозы. Причём водители, которым приходится проходить через это испытание, говорят, что у них нет горячей еды, воды и бензина. Тем временем на переправе образовалась огромная пробка.

"Никто ничего не решает. Все молчат. Машины стоят. Ничего не меняется. Ребята уже без бензина. Машины сдохли. Стоят уже больше двух суток. Полный беспредел. А народа сколько! Это просто жесть! Бедные люди!" — рассказала очевидица.