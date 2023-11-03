Пьяный харьковчанин зарубил топором Половецких баб

Стражи правопорядка Харьковской области задержали неадекватного мужчину, который нанёс ущерб памятникам культуры. Как сообщили в Национальной полиции Украины, дебошир повредил находящиеся в центре Харькова фигуры Половецких баб, которые датируются IX–XIII веками.

Харьковчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался открыть топором коробки, которые были на этих объектах для защиты от внешнего воздействия. На допросе нарушитель спокойствия заявил, что решил сделать это, чтобы Половецкие бабы "подышали, посмотрели мир". Теперь ему грозит до трёх лет тюремного заключения.