Пьяный харьковчанин зарубил топором Половецких баб
В центре Харькова пьяный мужчина топором повредил фигуры Половецких баб
Повреждённые топором фигуры Половецких баб в Харькове. Обложка © t.me / Национальная полиция Украины
Стражи правопорядка Харьковской области задержали неадекватного мужчину, который нанёс ущерб памятникам культуры. Как сообщили в Национальной полиции Украины, дебошир повредил находящиеся в центре Харькова фигуры Половецких баб, которые датируются IX–XIII веками.
Харьковчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался открыть топором коробки, которые были на этих объектах для защиты от внешнего воздействия. На допросе нарушитель спокойствия заявил, что решил сделать это, чтобы Половецкие бабы "подышали, посмотрели мир". Теперь ему грозит до трёх лет тюремного заключения.
Ранее Лайф писал, что на одном из блокпостов в Харьковской области люди в военной форме напали на правоохранительные органы. Это происшествие попало на видео, а по его факту возбуждено уголовное производство.