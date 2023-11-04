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3 ноября, 21:47

Десантники и бойцы "Османа" разгромили танк ВСУ на Запорожском направлении

РИА "Новости": Российские десантники поразили танк ВСУ на Запорожском направлении

Бойцы армейского спецназа ВС РФ "Осман" обнаружили украинский танк на Запорожском направлении. По данным РИА "Новости", после этого в дело вступили десантники, которые разгромили его противотанковой ракетой.

Танк неприятеля с бронированием, созданным кустарным способом, двигался вдоль лесопосадки. В какой-то момент его заметил беспилотник армейского спецназа "Осман". Координаты танка были переданы российским десантником, а те, использовав управляемую противотанковую ракету, поразили цель, заставив её остановится.

Момент уничтожения танка Leopard с помощью FPV-дрона в зоне СВО попал на видео

Момент уничтожения танка Leopard с помощью FPV-дрона в зоне СВО попал на видео

Накануне также стало известно, что российские войска за неделю отразили шесть атак, совершённых ВСУ на Донецком направлении. В итоге противник потерял 1340 бойцов и семь танков.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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