Десантники и бойцы "Османа" разгромили танк ВСУ на Запорожском направлении

Бойцы армейского спецназа ВС РФ "Осман" обнаружили украинский танк на Запорожском направлении. По данным РИА "Новости", после этого в дело вступили десантники, которые разгромили его противотанковой ракетой.

Танк неприятеля с бронированием, созданным кустарным способом, двигался вдоль лесопосадки. В какой-то момент его заметил беспилотник армейского спецназа "Осман". Координаты танка были переданы российским десантником, а те, использовав управляемую противотанковую ракету, поразили цель, заставив её остановится.