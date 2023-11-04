У "Уральских авиалиний" могут отобрать часть рейсов

Допуски к части зарубежных рейсов "Уральских авиалиний" могут быть переданы другим авиакомпаниям до тех пор, пока перевозчик не заключит договор с Национальной лизинговой компанией. Об этом свидетельствуют данные Росавиации.

"Рассмотреть в двухдневный срок после подписания авиакомпанией "Уральские авиалинии" трёхстороннего договора с Национальной лизинговой компанией и лизингодателем", — сообщается в приказе Росавиации.

В сообщении речь идёт о международных рейсах в Азербайджан, Казахстан, Китай, ОАЭ, Таиланд, Турцию, Узбекистан. Права на их выполнение могут быть переданы другим компаниям.