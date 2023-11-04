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3 ноября, 21:23

У "Уральских авиалиний" могут отобрать часть рейсов

Росавиация: Часть рейсов "Уральских авиалиний" могут передать иным компаниям

Допуски к части зарубежных рейсов "Уральских авиалиний" могут быть переданы другим авиакомпаниям до тех пор, пока перевозчик не заключит договор с Национальной лизинговой компанией. Об этом свидетельствуют данные Росавиации.

"Рассмотреть в двухдневный срок после подписания авиакомпанией "Уральские авиалинии" трёхстороннего договора с Национальной лизинговой компанией и лизингодателем", — сообщается в приказе Росавиации.

В сообщении речь идёт о международных рейсах в Азербайджан, Казахстан, Китай, ОАЭ, Таиланд, Турцию, Узбекистан. Права на их выполнение могут быть переданы другим компаниям.

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Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" проходят масштабную проверку после того, как в поле в Новосибирской области произошла посадка их самолёта. К проверке привели и десятки других нештатных ситуаций, которые были выявлены с прошлого года.

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ТАСС / Чернохатова Наталья

Анатолий Симоненко
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