У "Уральских авиалиний" могут отобрать часть рейсов
Росавиация: Часть рейсов "Уральских авиалиний" могут передать иным компаниям
Допуски к части зарубежных рейсов "Уральских авиалиний" могут быть переданы другим авиакомпаниям до тех пор, пока перевозчик не заключит договор с Национальной лизинговой компанией. Об этом свидетельствуют данные Росавиации.
"Рассмотреть в двухдневный срок после подписания авиакомпанией "Уральские авиалинии" трёхстороннего договора с Национальной лизинговой компанией и лизингодателем", — сообщается в приказе Росавиации.
В сообщении речь идёт о международных рейсах в Азербайджан, Казахстан, Китай, ОАЭ, Таиланд, Турцию, Узбекистан. Права на их выполнение могут быть переданы другим компаниям.
Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" проходят масштабную проверку после того, как в поле в Новосибирской области произошла посадка их самолёта. К проверке привели и десятки других нештатных ситуаций, которые были выявлены с прошлого года.
ТАСС / Чернохатова Наталья